ترأست المملكة العربية السعودية الاجتماع 24 لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والاجتماع 17 للجمعية العمومية للمعهد، الذي عُقدت أعماله في مدينة إسطنبول برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد عثمان القصبي.وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماعات تأكيداً على دورها المحوري إقليمياً ودولياً في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات، وجاءت رئاستها لأعمال الاجتماعات الحالية عقب انتخابها لرئاسة مجلس الإدارة مرتين متتاليتين، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثته المملكة في النشاطات الإسلامية المتعلقة بأعمال التقييس والمواصفات والجودة.وناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما تضمنت المشاركة استعراض القرارات المتخذة في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة التقييس بالمعهد (SMC)، والاجتماع الثالث للجنة مجلس الإدارة الدائمة للإستراتيجية، والاجتماع الثالث للجنة مجلس الإدارة الدائمة للمالية (BoD/‏FC)، بمشاركة وفود الدول الإسلامية أعضاء المعهد ومنظمات عدة إقليمية ودولية.يذكر أن أهداف المعهد تتمثل في تطوير مواصفات ذات جودة عالية للاستخدام على الصعيد العالمي، ودعم احتياجات الدول الأعضاء، وضمان المشاركة الفعالة من أصحاب المصلحة، إضافة إلى دعم المساعي الرامية لتعزيز جودة البنية التحتية والتواصل بين الدول الأعضاء.