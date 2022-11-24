استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المملكة ومبادراتها في ما يتعلق بالمناخ والحفاظ على البيئة بما في ذلك مبادرتا «السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر»، وبحث تأثير التغير المناخي والحد من آثاره السلبية على صحة الإنسان، كما تمت مناقشة أوجه تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة في هذا المجال.من جانب آخر، استقبل الجبير سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وثمن الوزير الجبير الجهود الطيبة التي بذلها السفير شالر في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد السويسري، متمنياً له دوام التوفيق.