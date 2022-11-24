ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 4 - 6 ديسمبر المقبل، وينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الاستعدادات النهائية للجلسة الافتتاحية للمؤتمر والفعاليات والمعرض المصاحب، واللجان النوعية وتحضيراتها خلال اجتماعها.وبحث الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الاستعدادات النهائية للجان المؤتمر، والاطلاع على ما تم إنجازه حتى تاريخه، في الجوانب العلمية، والإعلامية والتنظيمية وغيرها.وقدمت اللجنة العلمية خلال الاجتماع موجزاً عن استعداداتها وما قامت به خلال الفترة الماضية؛ لتقييم الأوراق العلمية المتقدمة وفرزها واختيار المشاركين، وكذلك الاستعدادات للفعاليات العلمية للمؤتمر بما تتضمنه من محاضرات وورش عمل وملصقات علمية، بينما تحدثت اللجنة الإعلامية عن الاستعدادات التي تهدف لمواكبة هذا الحدث الاستثنائي المهم وتغطيته باحترافية عالية، ودعوة كافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء لتغطية الحدث.وأكدت اللجنة التنظيمية استعداداتها لاستقبال الضيوف القادمين من مختلف مناطق العالم، واكتمال الترتيبات اللوجستية والفنية؛ لتهيئة سبل الراحة لجميع المشاركين وخروج الفعالية بأفضل شكل ممكن.