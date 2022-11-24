ضبطت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض وافدتين تجريان عمليات إجهاض سرية في إحدى الشقق جنوب العاصمة وسط بيئة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة، وتمت عملية الضبط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وأحيلت المتهمتان إلى النيابة العامة لمخالفتهما المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف أو بإحداهما.يشار إلى أن فرق الشؤون الصحية عثرت في الشقة على مواد طبية منتهية الصلاحية ومواد تساعد على الإجهاض وأخرى مجهولة المصدر. وأكدت الصحة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية بهدف إلزام المؤسسات الصحية والطبية بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.