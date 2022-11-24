أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إطلاق استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير في المملكة قريباً.جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشراكات المستدامة، الذي بدأ أعماله في الرياض، أمس، بمشاركة وزراء الصناعة والاستثمار والاقتصاد.وأشار الفالح، إلى أن مسؤولية الجامعات ستكون كبيرة لكسب ثقة المنظومة الحكومية في ظل تلك الاستراتيجية المتكاملة.وقال: «استفادة الاقتصاد من التقنية وتحقيقه التنافسية يستند إلى المنبع في كل ذلك وهي منظومة الجامعات، وفي آخر سلسلة البحث والتطوير وفي الوسط هناك تحديات يجب أن تعمل عليها منظومة الحكومة لتجنب ما يطلق عليه «وادي الموت» عندما تتعثر التقنيات في الوصول إلى المنتج التجاري».ولفت إلى ضرورة أن يكون الإنفاق على البحث والتطوير مناسب لقدرات هذه الجامعات. ونوه بمسؤوليتها في أن تكسب الثقة من المنظومة الحكومية في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستطلق قريباً.