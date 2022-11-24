أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن السعودية تهدف إلى إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والابتكار. وأوضح أن المملكة لديها فرص كبيرة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.وقال الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر الشراكات المستدامة أمس: «نصرف أقل من 0.5%، ونستهدف رفع هذه النسبة إلى 2.5%، والتحديث هو هل سنقوم بصرف هذه المبالغ دون تحقيق أهدافنا أم لا؟».وأضاف: «توجد مجالات يمكن أن تتميز المملكة فيها، كما توجد فرص لتوظيف طاقات الشباب وتوظيفهم بشكل أسرع، والتقنية كلما حققنا فيها تقدماً انخفضت الوظائف، إلا أنها تخلق جيلاً يبتكر ويبدع ويوظف أكثر».