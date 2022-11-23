أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات تجديد اتفاقيتها مع جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية، التي تكفل بموجبها الشركة 25 يتيماً ويتيمة، ضمن إطار برنامجها «ذيب الخير»، المتعلق بالمشاركة المجتمعية.

ويأتي تجديد الاتفاقية في إطار المبادرات الإنسانية والخيرية للشركة التي تتعلق بكفالة الأيتام، وفقاً لبرنامج «ذيب الخير»، حيث يمثل ذلك إحدى أولويات الشركة، التي تستهدف مساعدة الجهات الإنسانية على تنفيذ برامجها التي تصب في خدمة المجتمع وتنميته، كما يمثل ذلك أيضاً إسهاماً من الشركة في المساعدة في نشر ثقافة أعمال الخير بين المؤسسات والأفراد.

وقع تجديد الاتفاقية من جانب شركة ذيب لتأجير السيارات المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية الأستاذ ناصر موسى الذييب، ومن جانب جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية مدير عام الجمعية الأستاذ عبدالله الخالدي، وسط حضور عدد من المسؤولين الذين يمثلون الجهتين.

وتعليقاً على تجديد الاتفاقية، قال الأستاذ ناصر موسى الذييب «تجديدنا لاتفاقيتنا مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، يأتي تأكيداً لمواصلة الشركة لدورها الرائد المتعلق بالإسهام في مختلف المبادرات الإنسانية والخيرية، خاصة مبادرات كفالة الأيتام التي تسهم في تعويضهم لفقدان ذويهم، وبالتالي توفير حياة كريمة لهم، كما يمثل ذلك تعزيزاً للمشاركة المجتمعية لشركة ذيب لتأجير السيارات، ضمن برنامجها «ذيب الخير»، الذي يسهم بفعالية في دعم أعمال الخير التي تخدم شرائح مهمة في مجتمعنا».

وأكد الخالدي أن هذه الاتفاقية تعتبر نوعاً من أنواع التكاتف المجتمعي الذي يصب في إطار تنمية المجتمع، بهدف دعم وإعانة شريحة الأيتام وذلك حتى بلوغهم مرحلة التمكين والاعتماد على الذات.

يعتبر برنامج «ذيب الخير»، إحدى مبادرات المشاركة المجتمعية، التي أطلقتها «شركة ذيب لتأجير السيارات»، وهو برنامج متكامل يختص بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وله إسهامات عديدة في عدد من مناطق المملكة، قام خلالها بتقديم حزم من الدعم المقدر للجميعات والمؤسسات التي تعمل في مجال تنمية ودعم العمل الخيري والإنساني غير الربحي.

شركة ذيب لتأجير السيارات، تعتبر إحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاماً، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991، ليصل أسطولها حالياً إلى أكثر من 24 ألف مركبة.