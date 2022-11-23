تستعد أسواق لولو هايبر ماركت بالاحتفال بالذكرى السنوية الـ 13 بجوائز بقيمة 1.5 مليون. تتضمن احتفالات الذكرى السنوية «لولو سوبر مهرجان 2022» أفضل العروض والمفاجآت والأحداث الممتعة سحوبات يبدأ التسجيل فيها من تاريخ 27 نوفمبر حتى 25 يناير.

وسيكون هناك سحب رقمي وكل ما يتعين على العملاء القيام به هو زيارة أقرب فرع من فروع لولو هايبرماركت والعثور على الرمز الخاص بالتسجيل بعد التسوق. سيكون هناك رموز QR يمكن للعملاء من خلالها التسجيل. وسيكون هناك العديد من العروض والصفقات الخاصة الرائعة.

وسيكون السحب لحملة #لولو13_تفرحكم للعملاء على 13 سيارة فورد تيريتوري - واحتفالاً بفوز المملكة العربية السعودية المذهل على الأرجنتين في كأس العالم FIFA، أضافت لولو سيارة أخرى إلى المجموعة، مما جعل إجمالي العدد 14 سيارة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع 1300 عربة تسوق مجانية و 100 قطعة ذهبية و 15 تذكرة طيران كجوائز.

واحتفل أفراد عائلة لولو - الموردين والمؤثرين وسفراء العلامات التجارية - أيضًا بالحدث الضخم للذكرى السنوية في 22 نوفمبر حيث تم الكشف عن جوائز ومفاجآت الذكرى السنوية. وتميز الحدث الضخم بعرض الطائرات الشراعية التي استمتع الحضور بها.

وستكون هنالك عروض لمدة أسبوعين بأفضل الأسعار في المملكة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة لولو السعودية شهيم محمد «تعتبر لولو السعودية مثالا ساطعا لقصة نجاحنا، ونعتقد أننا مدينون كثيرًا لعملائنا وفريقنا وأصحاب المصلحة» وأضاف «هذه فرصة رائعة لشكرهم ومواصلة الرحلة إلى آفاق أعلى».

ويوجد في لولو هايبرماركت المملكة العربية السعودية 49 هايبرماركت ومحلات سوبرماركت ومراكز تسوق في جميع المدن الرئيسية، وهي الرياض وجدة والخبر والدمام وتبوك والأحساء والجبيل وحائل وسيهات والخرج ونيوم.