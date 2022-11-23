نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كرّم ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمنحه «وسام المعلوماتية» كأعلى وسام تابعة لجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، في نسختها للعام 2021.

وجاء التكريم الذي احتضنته العاصمة الكويت، تقديراً لجهود المملكة العربية السعودية نظير ما تقدمه من خدمات جليلة لكافة المسلمين من كافة أنحاء العالم، وتيسيرها إجراءات ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها، بالاعتماد على الحلول التقنية والخدمات الإلكترونية لتسهيل الحصول على التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق «اعتمرنا» سابقاً «نسك» حالياً، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات المُقدمة ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر في ظروف صحية آمنة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن «وسام المعلوماتية» يأتي تتويجاً للجهود التي تقوم بها الوزارة بدعم واهتمام مستمرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وامتداداً لتوجيهاتهما بأن تكون «صحة الإنسان أولاً»، لافتاً إلى ما سجله تطبيق «نسك» (اعتمرنا سابقاً) من إصدار أكثر من 81 مليون عملية لتصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة منذ إطلاقه، منها 27 مليون تصريح خلال العام الجاري 2022.

وتطرق إلى دور التطبيق في تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة أثناء جائحة كورونا ضمن حلول رقمية تسهم في رفع جودة الخدمات وإثراء رحلة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وقدم شكره وتقديره لراعي الحفل، أمير دولة الكويت، وللقائمين على جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الواحدة والعشرين، لدعمها وتشجيعها المستمر والاهتمام بكل جديد في عالم التقنية والابتكار، مؤكداً أن التكريم سيحفز كافة العاملين في الوزارة على بذل المزيد لتحقيق التميز والإبداع والابتكار لخدمة أوطاننا الغالية.

واستحدثت وزارة الحج والعمرة تطبيق «اعتمرنا» سابقاً، والذي تحول إلى «نسك» حالياً، لتحسين تجربة ضيوف الرحمن من خلال ترتيب حركة المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحفظ سلامتهم وصحتهم من خطر انتشار فايروس كوفيد - 19، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية في المملكة وقت الجائحة بحسب الطاقة الاستيعابية للمكان، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وطورت وزارة الحج والعمرة منظومة اعتمرنا، لتمكين الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من التخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات، لتحقيق الأهداف الصحية والتنظيمية والأمنية بشكل صحي وآمن للمسلمين من داخل وخارج المملكة ضمن رحلة آمنة لضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، وإدارة احترافية الحشود، والتحكم في تحركات المعتمرين على مدار الرحلة من بداية أداء العمرة والزيارة، والتنقل بين المدن، والتنقل بين المنافذ، والإشراف المستمر على جميع مقدمي الخدمات بحسب البروتوكولات الصحية المعتمدة.