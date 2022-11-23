صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، أحبطت محاولات تهريب 26.5 طن من نبات القات المخدر، و671 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و290,170 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

وكشف العقيد القرني أنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 82 متهماً، منهم 18 مواطناً، و64 مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: 34 من الجنسية الإثيوبية، و30 من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.