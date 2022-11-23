تشارك القوات البحرية الملكية السعودية؛ ممثلة في سفينة جلالة الملك «الجبيل» وقوات من مشاة البحرية ووحدات من الأمن البحرية الخاصة، في تمرين «ميدوزا - 12» المقام في جمهورية مصر العربية.وزار قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة سفينة جلالة الملك «الجبيل»، واستمع إلى إيجاز عن السفينة وقدراتها القتالية البحرية المختلفة.وتشارك في التمرين قوات من الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، واليونان، وقبرص.ويهدف التمرين الذي يستمر أياماً عدة، إلى التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ مهمات قتالية مشتركة باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة.