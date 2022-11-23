بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو، في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة الغربية.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة الغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف،، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وعبّر الأمير محمد بن سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس قاسم، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.