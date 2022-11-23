بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو، في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة الغربية.وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة الغربية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف،، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس قاسم، ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.