دعا أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز إلى ابتكار البرامج النوعية التي تساهم في تطوير الكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة الصحية، وبما يتوافق مع رؤية 2030، مؤكداً دعم جميع أعمال الجمعية السعودية للإدارة الصحية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح أعمالهم.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة محمد بن سالم العمراني، وأعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا للسلام عليه بمناسبة صدور قرار إنشاء فرع للجمعية بالمنطقة وتشكيل مجلس إدارتها.واستمع الأمير فهد بن سلطان إلى شرح موجز عن أهداف ونشاطات الجمعية، وجهودها الرامية لرفع مستوى أداء العاملين في مجال الإدارة الصحية بالمنطقة.