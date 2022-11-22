أجلت المدارس بمراحل التعليم العام الثلاث للبنين والبنات الاختبارات المجدولة يوم غد «الأربعاء» يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يكون يوم غد (الأربعاء) إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.