مجموعة QNB ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة تعلنان شراكتهما الاستراتيجية لتطوير وتوسيع تواجدهما في السعودية

قام بتوقيع الاتفاقية عن مجموعة QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد عجلان بن عبدالعزيز العجلان، رئيس مجلس الإدارة. كما حضر التوقيع السيد عجلان بن محمد العجلان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه، إضافة إلى عدد من ممثلي الإدارة العليا من كلا الجانبين.

يشار إلى أن مجموعة QNB ومجموعة عجلان وإخوانه قد بدآ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

يذكر أن مجموعة عجلان وإخوانه هي واحدة من أكبر المجموعات في تجارة التجزئة والصناعات التحويلية في الشرق الأوسط، وتتواجد علامتها التجارية في أكثر من 25 دولة حول العالم.

تفخر مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة



الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022™️ في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 27,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، إضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,700 جهاز