طالب أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، برفع سقف ميزانية الأمانة والبلديات المرتبطة بها، وزيادة المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية، لسفلتة شوارع المخططات السكنية، ودعم مشاريع الإسكان التنموي، وتسريع آليات طرحها وترسيتها، وتطلّع الأمير حسام خلال اجتماعه، أمس، بوزير البلديات في مبنى الوزارة، لتشكيل فريق عمل تنفيذي، ممثّل من إمارة منطقة الباحة، والمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، وأمانة المنطقة، ومن الوزارة للموائمة بين استراتيجية المنطقة والاستراتيجية العمرانية للوزارة تحقيقاً للتطلعات والتطوير.

ونوه أمير منطقة الباحة خلال اللقاء بما يحظى به القطاع البلدي وقطاع الإسكان بمنطقة الباحة من دعم ورعاية من القيادة مشيداً بتجاوب الوزير الحقيل في تحقيق ما تحتاجه المنطقة من مشاريع وخطط وبرامج، وتعزيز دور أمانة المنطقة باعتماد المشاريع التنموية والخدمية نظراً لكونها من أبرز مناطق الجذب السياحي في المملكة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم المشروعات البلدية بالمنطقة وسبل تطويرها، وعرض الاحتياجات الفعلية من مشاريع الإسكان بالمنطقة ومحافظاتها، ومواءمتها مع أهداف ومبادرات المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وتم استعراض مشروع الاستراتيجية العمرانية وعدد من المشاريع، وجرت المفاهمة على دعم الوزارة لها.

وأعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن شكره لأمير منطقة الباحة على زيارته لمقر الوزارة وتواصله الدائم وحرصه ومتابعته لمشاريع المنطقة ودعمه لكافة مشاريع وبرامج الوزارة بمنطقة الباحة.

يذكر أن الزيارة تأتي امتداداً لبرنامج زيارات أمير منطقة الباحة، للسادة الوزراء، في مكاتبهم، لعرض ومناقشة أبرز احتياجات منطقة الباحة، وتبادل وجهات النظر حول المشاريع المجدولة، وإزالة معوقات تنفيذها أو استكمالها.