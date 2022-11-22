نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي.جاء ذلك خلال لقائه وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر أحمد الخريصي، وفريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة بمناسبة حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي.وهنأهم أمير تبوك بهذا الإنجاز، مثمناً ما يبذلونه من جهود للوصول بالخدمات التقنية بإمارة المنطقة لأفضل المستويات والحصول على الاستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال، متمنياً لهم مواصلة المسيرة في التقدم والإبداع.كما أشاد أمير منطقة تبوك، بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.