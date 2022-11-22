أطلقت وزارة الدفاع أمس (الإثنين) مشروع نظام الموارد المركزي «تميّز»، ومشروع مركز بيانات «ERP» والخدمات التقنية المشتركة المقدمة من خلاله، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد حسين البياري، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله العلويط، ومدير الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب، وعدد من كبار قادة أفرع القوات المسلحة.وتحدث مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميّز صنداح السهلي، عن مشروع نظام الموارد المركزي وأهم مستهدفاته، مؤكداً أنه سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع.تلا ذلك عرض مرئي عن مبادرة «تميّز» التي تعد إحدى أهم مخرجات برنامج تطوير وزارة الدفاع، التي تهدف إلى نقل الوزارة من النموذج التشغيلي الحالي إلى النموذج التشغيلي المعتمد، من خلال توحيد وأتمتة الإجراءات في الموارد البشرية، والمالية، والمشتريات، والإمدادات، والصيانة.من جانبه، أبرز المدير التنفيذي لشركة وبرو العربية خالد العفيصان، أهمية نظام الموارد المركزي، مؤكداً سعيهم من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق النجاح والتميز في المجال التقني الذي يعد أحد الركائز المهمة لرؤية المملكة 2030.من جانبه، أكد الدكتور البياري، أهمية مبادرة «تميز» بوصفها إحدى دوافع التحول الرقمي في وزارة الدفاع التي تعد من أوائل الوزارات تطبيقاً للأنظمة التقنية الإدارية في المملكة، مبيناً أن رؤية المبادرة تعتمد على تعزيز دور وزارة الدفاع كقوة عسكرية مشتركة وموحدة من خلال توفير أفضل الأنظمة لخدمتها وتنمية قدراتها والتنسيق المتكامل مع عناصر القوات المسلحة المختلفة لتطوير الإمكانيات والفوائد المتبادلة لتعزيز الأمن الوطني إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية في بيئة العمل.وأشار إلى أن مبادرة «تميّز» تهدف إلى توحيد الخدمات التقنية والرقمية داخل الوزارة، وستمكّن الوزارة من اتباع إجراءات مشتركة ومتناغمة عبر إنشاء بنية تقنية حديثة تسهم في توفير الأدوات اللازمة من خلال بناء مركز بيانات متكامل وأتمتة الإجراءات الإدارية للوزارة، ما سيؤدي إلى تعزيز الإنتاجية وتنظيم الأعمال وتوفير الوقت والجهد وزيادة الدقة والتقليل من الأخطاء.