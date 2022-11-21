أمير تبوك يبارك حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق

بارك أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حصول إمارة المنطقة على المركز الأول بين إمارات المناطق في قياس التحول الرقمي الحكومي لهذا العام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء أمير تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وفريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة.

وقال أمير تبوك: «أهنئكم على هذا الإنجاز وأنا فخور بكم وأفاخر بكم وكذلك جميع أهالي منطقة تبوك يشعرون بالفخر بكم وأنتم ضربتم مثالا مهما في التميز، حققتم العام الماضي المركز الثاني وهذا العام حققتم المركز الأول وإن شاء الله تواصلون المسيرة في التقدم والإبداع».

وأبدى الأمير فهد بن سلطان تقديره لوكيل الإمارة محمد الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر الخريصي، وجميع فريق العمل بإدارة تقنية المعلومات على ما يبذلونه من جهود للوصول بالخدمات التقنية بإمارة المنطقة لأفضل المستويات والحصول على الاستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال، منوهاً بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وبمتابعة من وزير الداخلية.

من جهته أعرب وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني عن خالص شكره وتقديره لأمير تبوك على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة ما أسهم في حصول إمارة المنطقة على العديد من المنجزات على المستويات كافة.