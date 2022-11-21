استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم (الاثنين)، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الشيخ عبدالله صالح كامل وأعضاء المجلس.

وبارك الفيصل لرئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل وأعضاء المجلس، بمناسبة اختيارهم لغرفة مكة المكرمة خلال الدورة (21)، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة عبدالله صالح كامل، شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر لغرفة مكة المكرمة، ولكافة القطاعات التجارية والاقتصادية بالمنطقة.

واستمع إلى شرح عن ملامح إستراتيجية العمل ورؤية غرفة مكة المكرمة المستقبلية، التي تشمل تنظيم الفعاليات والملتقيات والمناسبات الاقتصادية، وصولاً لدعم الاقتصاد الوطني عموماً وتجارة أم القرى خصوصاً.

كما اطلع على خطط دعم الصناعات الاستهلاكية والمنتجات التي تخدم قطاعات الحج والعمرة والضيافة، وتعزيز الصناعات المحلية الخفيفة لتصبح مدينة مكة المكرمة مقرًا لهذه الصناعات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الغرفة ستعمل وفق إستراتيجيتها الجديدة لدعم التكامل التنموي مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مكانة مكة المكرمة التجارية والبيئية المتمثلة في مبادرة مكة الخضراء.