أعلنت وزارة العدل، أن عدد زوار بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa بلغ أكثر من 5 ملايين زائر شهريًا.

وأوضحت الوزارة، أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها «القضاء - التنفيذ - العقارات - الوكالات والإقرارات - الحالات الاجتماعية - خدمات التراخيص» وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.

وشهدت البوابة أخيراً، إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين «مواطنين - مقيمين - زائرين - قطاع الأعمال» إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة، مما يختصر عليهم الجهد والوقت.