تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، صباح اليوم (الاثنين)، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية، اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر القادم 2022.ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، سلم الرسالة لولي عهد الكويت، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.