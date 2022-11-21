كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، خلال مشاركته في جلسة النقاش التي عقدت ضمن أعمال اليوم الأول للمعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي أقيم تحت شعار «من الطموح إلى العمل»، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، أن المركز عقد شراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لزراعة 600 مليون شجرة بحلول عام 2030.وأوضح العبدالقادر، أن المركز أطلق مشروع «جينوم الأشجار المحلية»، الذي يهدف لدراسة الخصائص الوراثية للنباتات والأشجار المحلية، والاستعانة بها في مواجهة الجفاف، كما بدأ بالاستعانة بالتكنولوجيا خصوصاً في مجال جمع مياه الأمطار ونثر البذور باستخدام طائرات دون طيار.وبين العبدالقادر، أن مشروع زراعة 10 مليارات شجرة يعد أحد أكبر المشاريع من نوعه في العالم ويحتاج إلى عمل وثيق مع المجتمعات المحلية وكافة شرائح المجتمع، لذا يقوم المركز بالتنسيق بشكل كبير مع القطاعات العامة والخاصة والقطاع الثالث خصوصاً الجهات المهتمة بالطبيعة والزراعة والتشجير، ويكلف عدداً منها بمشروعات تشجير متكاملة، موضحاً أن المركز نجح في توفير التدريب والإرشاد والدعم لأكثر من 70 ألف متطوع من مختلف مناطق المملكة ممن شاركوا في حملة «لنجعلها خضراء»، التي أطلقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.يأتي ذلك فيما استقبل جناح المركز، طوال فترة معرض مبادرة السعودية الخضراء، الذي انطلق يوم 7 نوفمبر الجاري، واختتم فعالياته أمس، عشرات الزوار والوفود.