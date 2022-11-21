وسط استعدادات فنية وتنظيمية متكاملة آمنة ومحفزة، أدى طلاب وطالبات المراحل الدراسية حتى الصف الثالث الثانوي في المملكة، أمس، اختبارات اليوم الأول لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1444هـ.واستقبلت المدارس الطلاب والطالبات، في ظل استعدادات ضمنت انطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات؛ بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.ونفذ قيادات التعليم والمشرفون والمشرفات التربويون خططاً وجولات إشرافية لتفقد سير العمل في المدارس، وتذليل جميع الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول والتصحيح والرصد. وفي محافظات منطقة مكة المكرمة بمدارس البنين والبنات بالمراحل الثلاث، منهم أكثر من 388 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية بمدارس العاصمة المقدسة، تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي سير الاختبارات في ثانوية الحسين بن علي، ومدرسة عبدالله بن أنيس المتوسطة.واطلع الدكتور الزائدي على أعمال اللجان والاستعدادات التي هيأتها المدارس؛ لتوفير الأجواء المريحة والبيئة الملائمة لأداء الاختبارات، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المدارس ومنسوبيها لتهيئة الأجواء الملائمة كي يؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة.وفي محافظة جدة، وقف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، مع بداية انطلاق الاختبارات، أمس، على سيرها، مستهلاً جولته بزيارة ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي التابع لمكتب التعليم بشمال جدة، بحضور مدير المكتب حميد الغامدي. وفي محافظة الليث، انتظم أمس، 30 ألف طالب وطالبة بجميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث، لأداء الاختبارات التحريرية، وسط جاهزية عالية، وأجواء تربوية إيجابية، وبيئة تعليمية محفزة. وطمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أولياء أمور والطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.وفي حائل، أدى أكثر من 130 ألف طالب وطالبة الاختبارات. وزار مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد ابتدائية إمام الدعوة ومتوسطة طيبة ومتوسطة إشبيلية وثانوية الشيخ محمد البراهيم، وزار مساعد مدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية (بنين) بالإنابة فهد العليان متوسطة عبادة بن الصامت وثانوية الإدريسي، وزار مساعد مدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون المدرسية خالد الصالح متوسطة الشورى وثانوية صقر قريش.وزارت مساعد مدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية (بنات) بالإنابة هيا السليمان المتوسطة الـ11 والثانوية الـ23 والثانوية الـ16.