ثمن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الدعم السخي والقوي المقدم من المملكة إلى الأونروا، ما يجسد مساعداتها التاريخية للاجئي فلسطين طوال فترة محنتهم.ورحب لازاريني باسم الأونروا بالتبرع الأخير البالغ 27 مليون دولار المقدم من المملكة العربية السعودية لدعم خدمات الأونروا، في الوقت الذي تواجه الوكالة فيه نقصا حادا في التمويل.جاء ذلك خلال تدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، أمس (الأحد)، مركزا صحيا يخدم 300 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، بحضور لازاريني والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور.وقال السديري: تعد المملكة العربية السعودية رائدة في العمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.وأضاف: تدعم المملكة بشكل كامل لاجئي فلسطين، من خلال شراكتها مع الأونروا وخدماتها.وقام السفير السديري والمفوض العام للأونروا لازاريني بجولة داخل مرافق المركز الصحي، حيث تبادلا الحديث مع موظفي المركز الصحي والمرضى من لاجئي فلسطين.والمركز الصحي الجديد بلغت كلفته مليونا دولار أمريكي تبرع بها الصندوق السعودي للتنمية، ويساهم بسهولة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل مساحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.