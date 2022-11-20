رصدت «عكاظ» عدداً من التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن عدة آراء عن حفل افتتاح كأس العالم في قطر، إذ غرد المذيع في قناة الكأس خالد جاسم «كان حفلاً بسيطاً ومعبراً (لتعارفوا)»، فيما ذكر عبدالعزيز آل سالم أن «الحفل كان جميلاً ومبهراً، ورسالتي لكل من حلم بأن قطر لن تستضيف كأس العالم، بأن حلمك كابوس، وأنصح بعدم الحلم مرة ثانية، وقطر تصنع المستحيل دائماً وأبداً»، بينما ذكر المغرد فيصل اليامي «لقد أبدعتم، وليس هناك غريب عليكم أبداً، وفالنا وفالكم التوفيق ونتجاوز المجموعات».

وقال مغرد «لقد كان حفلاً مبهراً ورائعاً، وأن تصل معانٍ كثيرة وعظيمة في نصف ساعة ممتعة، يعتبر عملاً استثنائياً بكل تفاصيله، بدايةً بآيات من القرآن الكريم واختتاماً بكلمة الرئيس باللغة العربية، إنه افتتاح للتاريخ»، فيما قال غلاب بن مسفر «خير الكلام ما قل ودل، وكان حفلاً مشرفاً ومميزاً، وبإذن الله أن تحقق المنتخبات العربية المشاركة نتائج مميزة»، بينما قال أبو فيصل البداح «حفل فيه الروح والثقافة العربية والإسلامية ورسائل للعالم بأن الإسلام هو دين السلام والمحبة، ولقد صيّر شعب قطر بدوحة المحبة الصعب واقعاً، والطموح شموخاً، والإبداع رسالة، لمن شكك بتألق قطر وشعبها، حقيقة أننا بكم نفخر وكل سعودي لكم داعم». وذكرت المغردة رشا خليل أن «تلاوة القرآن الكريم شيء عظيم وتاريخي في افتتاح كأس العالم». وأشاد المغرد أبو أحمد بـ«وجود رؤساء وملوك دول عربية، رسالة للعالم بأننا العرب نشارك في إنجاح هذه البطولة، والأهم تعريف العالم بالدين الإسلامي بصورة جميلة بسيطة مكتملة، نحن العرب فخورون بدولة قطر وكل التوفيق لمنتخباتنا العربية المشاركة، السعودية وقطر وتونس والمغرب».