أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير، بمشاركة قطاعات حكومية وخاصة وأهلية، مبادرة مجتمعية بعنوان «عسير تدعم المنتخب»، لدعم وتحفيز المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم 2022، إذ تأتي المبادرة لتوسيع قاعدة المتابعين والممارسين للأنشطة الرياضية، تحقيقاً لما نصت عليه إستراتيجية «قمم وشيم»، لتكون عسير وجهة للسياحة الرياضية.

وترتكز أعمال المبادرة على 6 مسارات عمل تتمثل في مسار الافتتاح الذي يُعنى بالمباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي من خلال توفير الجهات المشاركة أماكن لعرض المباراة لمنسوبيها، ومسار الاحتفال بنتائج المنتخب الإيجابية الذي يُحدد فيه كيف وأين يحتفل الجمهور السعودي بالنتيجة، ومسار هوية عسير الذي يعكس هوية المبادرة في مختلف شوارع عسير ومعالمها ومبانيها وجبالها، ومسار المنشآت الرياضية لتحفيز أندية عسير الرياضية لابتكار فعاليات جاذبة للجماهير تتناسب مع الحدث، ومسار الإعلام التقني الذي تتفاعل فيه جميع الجهات تقنياً من خلال منصات الإعلام المختلفة، وخلفيات شاشات الأجهزة المكتبية، ومجموعات التواصل، ومسار مواقع العرض الذي تتنافس خلاله جميع مواقع عرض المباريات في عسير على مسابقة «عسير تدعم المنتخب»، وفق معايير محددة ومُعلنة.

وكان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني قد عقد اجتماعاً طارئاً مع مديري الإدارات بفرع الوزارة، لتفعيل المبادرة.