أدى طلاب وطالبات مدارس جدة اليوم (الأحد) أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات فنية وتنظيمية متكاملة ليؤدوا اختباراتهم وسط أجواء آمنة ومحفزة.

ووقف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع، مع بداية انطلاق الاختبارات صباح اليوم، على سيرها مستهلًا جولته بزيارة لثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي التابعة لمكتب التعليم بشمال جدة، بحضور مدير المكتب حميد الغامدي.

واطلع الزارع خلال الجولة على سير أعمال الاختبارات، إضافة إلى نظام التصحيح والتدقيق وإدخال الدرجات والدعم الفني.

وقدم مدير عام تعليم جدة في ختام جولته على المدارس الشكر والتقدير لإدارات المدارس بنين وبنات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية فيها على جهودهم لتهيئة الأجواء الصحية والنفسية والفنية للطلاب والطالبات مضيفاً بأن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين - بنات) سيتواجدون فترة الاختبارات ميدانياً، لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في المدارس.

وفي ختام جولته طمأن الزارع الطلاب وأولياء الأمور على انطلاقة الاختبارات، مؤكداً أن الاستعدادات بدأت مبكراً لتهيئة المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات وأداء اختباراتهم وسط أجواء محفزة وآمنة، إلى جانب منظومة الخدمات التي تقدمها الإدارات ذات العلاقة ومنها خدمة الهاتف الإرشادي الذي تقدمه إدارة التوجيه الطلابي والتوعية والتثقيف الصحي الذي تقدمه إدارة الشؤون الصحية المدرسية، راجيًا للطلاب والطالبات التوفيق في اختباراتهم.

من جهتها، تابعت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سير الاختبارات في مدارس البنات، مؤكدة على الأجواء الإيجابية التي واكبت انتظام الطالبات في أداء اختباراتهن في ظل الاهتمام والرعاية التي تقدمها إدارات المدارس ومنسوباتها للطالبات.