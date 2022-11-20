أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أثناء حملة مشتركة مع الجهات الأمنية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة 5 مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت الوكالة أن الفرق الميدانية تمكّنت من ضبط المواقع العشوائية والمخالفة ؛ وهي عبارة عن أحواش يتم بداخلها بيع السكراب والحديد، وتم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية وعدم وجود وسائل السلامة، مشيرةً إلى رفع 3 أطنان من المخلفات، وإغلاق الأحواش فوراً وإكمال الإجراءات اللازمة نظاما.

كما واصلت الفِرق الرقابية في البلديات الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة. وأسفرت تلك الجولات عن مصادرة أكثر من ١٥٠٠ كيلوغرام من الفواكه والخضار وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

كما نفذت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الحملات على المنشآت المتواجدة في سوق الخالدية العشوائي وحوش بكر، ونتج عنها مصادرة أكثر من طنين من الخضار والفواكه التي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين بصورة فوضوية، وتم إتلافها فوراً في الموقع.