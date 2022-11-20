أتاحت وزارة التعليم لجميع منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، تعبئة بطاقة الترقية عن طريق نظام «فارس» الإلكتروني، وذلك حتى 1444/5/30 الموافق 2022/12/24.

وتأتي معايير المفاضلة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون) متضمّنة معيار تقويم الأداء الوظيفي بإجمالي وزن المعيار قدره 30%، ومعيار برامج التطوير والتدريب بإجمالي وزن المعيار 40%، ومعيار المبادرات والإنجازات (العمل التطوعي) بإجمالي وزن المعيار 30%.

فيما تضمنت معايير المفاضلة للترقيات في المراتب (11، 12، 13) معيار تقويم الأداء الوظيفي بإجمالي وزن المعيار 30%، ومعيار برامج التطوير والتدريب بإجمالي وزن المعيار 40%، إضافة إلى معيار اختبارات الكفايات القيادية لدى قياس بإجمالي وزن المعيار 30%.