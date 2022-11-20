القبض على مقيمين ومواطن بحوزتهم 3.7 كغم من الميثامفيتامين المخدر في جدة أخبار الاحد 20 نوفمبر 2022 11:04 «عكاظ» (جدة) 1125 مشاهدة Fh_gOgKX0AEP9jV -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومواطن، في محافظة جدة، بحوزتهم 3.7 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > مكافحة المخدرات الحرب على المخدرات مكافحة المخدرات السعودية مادة الميثامفيتامين المخدر مادة الشبو المخدر