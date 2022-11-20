قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومواطن، في محافظة جدة، بحوزتهم 3.7 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.