التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (الأحد) في بانكوك، بالوفد الإعلامي المرافق لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في زيارته الرسمية للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وزيارة عدد من الدول الآسيوية، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

واستعرض وزير الإعلام خلال اللقاء، أهمية زيارة ولي العهد لدول شرق آسيا، التي ستسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدول وستنقلها إلى آفاق جديدة ومستقبل زاهر وواعد.

ودعا القصبي، الوفد الإعلامي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدان في المجالات الإعلامية كافة، إضافةً إلى ضرورة تسليط الضوء الإعلامي على الفرص المتاحة في ضوء رؤية السعودية 2030، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون؛ لتُسهم في تقوية العلاقات بين الشعوب ولتكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين الدول.