كشفت وزارة السياحة، عن 8 أنواع للتأشيرات التي تحقق إستراتيجية المملكة للسياحة، والخطوات التي تم تنفيذها حديثًا لإصدار التأشيرات المختلفة وقائمة بالدول المؤهلة، وذلك لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى ما يزيد على 10%، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية، وجذب 100 مليون زيارة سنوية بحلول 2030.وتضمنت قائمة التأشيرات كلاً من تأشيرات المرور؛ التي تسمح للأفراد بالمرور بالمملكة، وتتيح الإقامة لفترة قصيرة لا تزيد على 12 ساعة، وتتوفر تأشيرات العبور خلال 48 ساعة و96 ساعة، كما أنها متاحة للمتقدمين من أي جنسية، باستخدام منصة إنجاز للخدمات الإلكترونية للتأشيرات.وضمت تأشيرات الزيارة الشخصية، التي تمكن الأشخاص الذين ليس لهم صفة تجارية أو عائلية بطالب التأشيرة لدخول المملكة.ومن أنواع التاشيرات في المملكة تأشيرات العلاج، التي تمكن طالبي التأشيرة من التقدم بطلب زيارة المملكة لغرض العلاج.وتأتي تأشيرات العمرة، كإحدى أهم التأشيرات في المملكة، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب، وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر المسار الإلكتروني للعمرة.ومن أنواع التأشيرات، تأشيرة الزيارات التجارية، وتمكن الشركات أو المؤسسات داخل المملكة من طلب زيارة لشخص أو أكثر حسب مواصفات مهنية محددة تربطهم علاقات تجارية بالشركة الداعية.وتسمح تأشيرات الإقامة للمستفيد بطلب دخول المرافقين له للمملكة، فيما تمكن تأشيرات زيارة العمل المتقدمين من الموافقة على فئتين من الزيارات للمملكة العربية السعودية، إما زيارات الأفراد أو زيارات القطاعات والمنظمات.وتعد التأشيرة السياحية التي تم إطلاقها في الربع الأخير من 2019 من التأشيرات المهمة، بعد أن بدأت المملكة باستقبال الزوار والسياح من خارج المملكة بتأشيرة دخول سارية لعام كامل، تُتيح لهم الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها 90 يوما متواصلة، التي بدورها ستعمل على إيصال تاريخ المملكة وتراثها وعاداتها العربية الأصيلة لمختلف الثقافات والدول.طرحت وزارة السياحة جدول المخالفات وما يقابلها من عقوبات لنشاط الإرشاد السياحي للعموم لاستطلاع آرائهم بما يضمن حقوق المتعاملين في السوق السياحية ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح.وحددت الوزارة، فئة النشاط؛ وهي الفئات وأنواع التراخيص التي تمنح للممارس نشاط الإرشاد السياحي، (فئة إرشاد متخصص، فئة إرشاد مسار سياحي، فئة إرشاد موقع سياحي).كما حددت العديد من المخالفات؛ منها ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وتم اقتراح غرامة مالية بمقدار 15 ألف ريال، فيما تم إقرارالإجراء في حال تكرار المخالفة بغرامة مالية والإنذار وتصل للإغلاق. وحددت مخالفة تمكين الغير من استخدام الترخيص بالغرامة المالية بـ15.000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة غرامة مالية والإنذار وتصل إلى الإغلاق.ومخالفة عدم تقديم خدمات الإرشاد السياحي -ما لم تكن فئة تصنيفه إرشـاد موقع سياحي- من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له من الوزارة.ومخالفة منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وأن يتعاون معه ويقدم التسهيلات له. وتعد من المخالفات وتم إقرارغرامة مالية بـ5 آلاف ريال، وتصل للإغلاق في حال تكرار المخالفة.