بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر لرئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، إثر مغادرته بانكوك، بعد زيارة رسمية، في ما يلي نصها:الجنرال (متقاعد)/‏ برايوت تشان أوتشارئيس الوزراء في مملكة تايلندتحية طيبة:يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على رغبتنا المشتركة في تعميق التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة.كما أود أن أهنئ دولتكم على نجاح مملكة تايلند في استضافة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).متمنياً لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب تايلند الصديق استمرار التقدم والرخاء.ولدولتكم تحياتي وتقديري.محمد بن سلمان بن عبدالعزيزولي العهد رئيس مجلس الوزراءبانكوك: 25 /‏ 4 /‏ 1444هـالموافق: 19 /‏ 11 /‏ 2022م