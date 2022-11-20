استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية (بانكوك)، أمس (السبت)، رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي، وعدداً من رؤساء اللجان بالمجلس. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.كما استقبل ولي العهد، أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند، وأشاد رئيس المجلس المركزي الإسلامي بدور المملكة العربية السعودية في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها. فيما نوه ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.