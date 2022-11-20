أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تمديد العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بمقتضى الأنظمة السابقة لسنةٍ ثالثة، تبدأ من نهاية فترة السنتين اللتين نص عليهما نظام المياه، التي تنتهي في ١٩/‏‏‏ ٢/‏‏‏ ١٤٤٤هـ.وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن تمديد العمل بحقوق استخدام المياه صدر لإتاحة الفرصة للمستفيدين الذين لديهم تصاريح سابقة؛ سواء كانت مُستخرجة من وزارة «البيئة» أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولم يصححوا أوضاعهم وفقًا لأحكام نظام المياه، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الجديدة التي تنتهي في ١٩/‏‏‏ ٢/‏‏‏ ١٤٤٥هـ؛ وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بها. ونوّه الشيباني إلى أن أنشطة استخدام المياه المعنية، تشمل: (أشياب المياه غير الصالحة للشرب، وأشياب المياه الصالحة للشرب، ومحلات تقليل الملوحة وما في حكمها، ورخص استخدام مياه الآبار المشمولة برخص الحفر)، مشيراً إلى أن التمديد لا يشمل مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخّصة التي انتهت مدتها في 19/‏‏‏ ٢/‏‏‏ ١٤٤٤هـ.