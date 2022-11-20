أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 16/‏‏ 4/‏‏ 1444هـ، الموافق 10/‏‏ 11/‏‏ 2022 حتى 22/‏‏ 4/‏‏ 1444هـ الموافق 16/‏‏ 11/‏‏ 2022، عن ضبط 16.340 مخالفاً؛ منهم 9526 مخالفاً لنظام الإقامة، و4335 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2479 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 520 شخصاً؛ 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 24 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54.200 وافد مخالف، منهم 49.806 رجال، و4394 امرأة. وتمت إحالة 44.143 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2241 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10.119 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.