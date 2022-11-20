يؤدي الطلاب والطالبات، اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وذلك في مناطق ومحافظات المملكة، وأنهت الإدارات العامة للتعليم بالمناطق والمحافظات كافة الاستعدادات لاختبارات جميع المراحل الدراسية.وأشارت وزارة التعليم، إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، منها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات، وما تتضمنه من ترتيب المواد، وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية، وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.وفي جدة، وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، أنه تم الاستعداد لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة؛ لأداء اختباراتهم النهائية في أكثر من 2400 مدرسة بنين وبنات، في كل من جدة ورابغ وخليص، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتوفير الأجواء المريحة والبيئة الملائمة لأداء الاختبارات.وفي المدينة المنورة، يؤدي أكثر من 350 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام في جميع المراحل الدراسية ولمدة أسبوع، على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج (الخميس) الموافق 30 /‏‏‏ 4 /‏‏‏ 1444هـ عبر نظام «نور».وفي الطائف، أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، كافة الاستعدادات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام والأهلي لجميع المراحل التعليمية.وفي منطقة الرياض، يؤدي نحو مليون و200 ألف طالب وطالبة بتعليم منطقة الرياض الاختبارات التحريرية المتعلقة بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي وذلك على مدى أسبوع كامل تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس 30 /‏‏‏ 4 /‏‏‏ 1444هـ.وفي حفر الباطن، يستعد 125498 طالباً وطالبة في 632 مدرسة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث أكملت إدارة التعليم جميع استعداداتها ليؤدي الطلاب والطالبات الاختبارات وسط أجواء تربوية وبيئة مناسبة.وفي الشرقية، يتوجه نحو نصف مليون طالب وطالبة ممثلين لمراحل التعليم العام في المنطقة الشرقية إلى قاعات المدارس، لأداء اختبارات الفصل الدراسـي الأول والتي تستمر على مدى أسبوع، حيث استعدت جميع إدارات المدارس في المنطقة ومحافظاتها بقطاعيها البنين والبنات، مبكراً، بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.