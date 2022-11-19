بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية شكر لملك مملكة تايلند ماها فاجيرالونجكورن، إثر مغادرة سموه بانكوك، بعد زيارة رسمية، في ما يلي نصها:

صاحب الجلالة الملك/ ماها فاجيرالونجكورن

ملك مملكة تايلند

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بالعلاقات وأواصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتطلعاتكم.

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تايلند الصديق مزيداً من التقدم والرقي.

ولكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

بانكوك: 25 / 4 / 1444هـ

الموافق: 19 / 11 / 2022 م