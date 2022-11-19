اختُتمت في قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان مناورات تمرين «عين الصقر 3»، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، بحضور قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، ورئيس هيئة أركان القوات الجوية اليونانية الفريق ثيميسنوكليس بورولياس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في أثينا العقيد الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي، وعدد من كبار ضباط القوات الجوية اليونانية.