أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان كافة استعداداتها لانطلاق أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444، وذلك وسط تجهيزات متكاملة ومنظومة من الخدمات التربوية والتعليمية وفق الخطط الموضوعة والمشتملة على خطة تهيئة نفسية للطلاب والطالبات قبل وأثناء وبعد الاختبارات، وذلك بإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.

وكشف «عقدي» حرص تعليم جازان على توفير كافة الخدمات من أجل ضمان نجاح اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444، بما يسهم في تحقيق الطلاب والطالبات أعلى مستويات التحصيل الدراسي، مؤكدا تسخير كافة الإدارات المعنية جهودها لتذليل مختلف الصعاب والعقبات وتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التعليم والمدارس التابعة له، بما يضمن توفير البيئة التعليمية الجيدة، مضيفا وجود عدد من الخطط الإشرافية لمتابعة سير الاختبارات بمختلف المدارس إضافة إلى خطة تهيئة نفسية قبل وأثناء وبعد الاختبارات.

وكشف «عقدي» أن خطة التهيئة النفسية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي التي أعدتها إدارة التوجيه الطلابي (بنين-بنات)، وتشرف على تنفيذها في مختلف مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها تهدف إلى تهيئة الطلبة نفسيا وتربوياً في جميع المراحل الدراسية ودعمهم لتحقيق نتائج متميزة في التحصيل الدراسي، مبينا ما تضمنته من تهيئة نفسية واجتماعية وتربوية للطلاب والطالبات للاستعداد المبكر للاختبار، وتكوين اتجاه إيجابي لديهم بما يعزز الاطمئنان النفسي والصورة الذهنية الإيجابية حيال الاختبارات.

وأضاف «عقدي» أن الخطة تتضمن تبصير الطلبة بأهمية المحافظة على الكتب الدراسية وعدم امتهانها، والقيام بتبصير المجتمع بكيفية التعامل مع قلق الاختبار، والتواصل الفعال مع أولياء الأمور عبر قنوات التواصل المتاحة رسميا، والتعريف بطرق الاستذكار الجيد، وتوضيح دور الأسرة في رفع الدافعية لدى الطلبة أثناء فترة الاختبارات لرفع مستويات تحصيلهم الدراسي، والوقوف على الحالات الخاصة وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتدريب المعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس على الطرق الصحيحة للتعامل مع السلوكيات السلبية أثناء فترة الاختبار.

وبينت الإدارة العامة أن خطة الإدارة لتهيئة الطلبة نفسيا شملت تنفيذ 9 خطوات تنفيذية قبل الاختبارات تمثلت في التأكيد على أهمية الحضور وانضباط الطلبة بالمدرسة، وتقديم الدعم النفسي والتهيئة النفسية وتخفيف رهبة الاختبار، وتوضيح طرق الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت وإعداد النشرات اللازمة لذلك، وتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع الطلبة في فترة الاختبارات وتهيئة الأجواء المناسبة للاستذكار والعناية بهم، إضافة إلى استكمال الخطط العلاجية لكل من المعيدين والمعيدات والمتأخرين والمتأخرات دراسياً للرفع من مستوياتهم الدراسية، وحث الطلبة على احترام الكتب الدراسية والعناية بها، وتوجيه المتأخرين دراسياً للالتحاق بدروس التحسين والمراجعة، وتهيئة المقرات المناسبة للطلبة من ذوي الإعاقة والظروف الخاصة ومتابعة حالاتهم، وتفعيل دور لجنة التوجيه الطلابي ولجنة التحصيل الدراسي حسب المهمات المناطة لكل منهما في الدليل التنظيمي.

وأوضحت الإدارة العامة أن الخطة تتضمن تنفيذ 9 إجراءات خلال فترة الاختبارات تتمثل في المشاركة في استقبال الطلبة والرد على الاستفسارات وتوجيههم إلى اللجان الخاصة بهم، وتوجيه ذوي الظروف الخاصة لمقراتهم المناسبة لهم وتقديم الرعاية الخاصة بهم، وبث الطمأنينة في نفوس الطلبة أثناء المرور على القاعات، ووضع اللوحات التوجيهية والعبارات التشجيعية لتعزيز الاطمئنان والاستقرار النفسي لديهم، وتلمس احتياجات ذوي الظروف الخاصة والتأكد من حضور جميع الطلبة لأداء الاختبارات، واحتواء المواقف والمشكلات الطارئة والتعامل معها بسرية وحكمة وروية وفق الأنظمة المتبعة وتذليل كافة العقبات لمساندة الطلاب والطالبات في أداء اختبارات سهلة وميسرة تحقق أهدافهم وطموحاتهم.