أتمت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لتهيئة البيئات المناسبة لانطلاق الاختبارات التحريرية غدا (الأحد) لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول من العام الحالي. وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أنه تم إقرار خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي (بنين وبنات)، ومكاتب التعليم، والتأكد من جاهزيتها، إضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور لتهيئة الطلبة نفسيا لأداء الاختبارات التحريرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول (بنين وبنات)؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.