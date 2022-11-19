شهدت الواجهة البحرية في جدة سقوط مركبة داخل المياه كانت تقودها سيدة فقدت التحكم بها لتقتحم الرصيف وترتطم بأحد العابرين قبل أن تستقر داخل مياه البحر.

وكانت غرفة عمليات 911 قد تلقت بلاغًا عن سقوط مركبة داخل البحر، فيما تم إخراج قائدتها وكانت سيدة أصيبت إصابات بسيطة وتم نقلها والشخص الذي ارتطمت به خلال انحراف المركبة إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما باشر مرور جدة تسيير الحركة المرورية في الوقت الذي نجح حرس الحدود في انتشال السيارة من البحر.

وبينت التحقيقات الأولية أن قائدة المركبة كانت تقود سيارتها بمحاذاة الكورنيش قبل أن تفقد سيطرتها وتصطدم بالشخص وتتوجه مباشرة نحو مياه البحر بعد أن داست على البنزين بشكل مفاجئ بدلاً من استخدام الفرامل لإيقاف السيارة.