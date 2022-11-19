استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك اليوم (السبت)، أعضاء المجلس المركزي الإسلامي في تايلند.

وأشاد رئيس المجلس المركزي الإسلامي بدور المملكة العربية السعودية في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.

فيما نوه ولي العهد بدور المركز في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبد الرحمن بن عبد العزيز السحيباني.