أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بانكوك، تايلاند، الدكتور ثويلاب ريتابيروم أن قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين لمنطقة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» تعد فرصة جيدة لتايلند لاستقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضيفَ شرفٍ للحكومة التايلندية، وهو مؤشر جيد على أنه سيتم تعزيز العلاقة بين المملكتين لتصبح أكثر قوة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، خلال انعقاد قمة منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين المنعقد خلال هذه الأيام في العاصمة التايلندية بانكوك: «ستشهد العلاقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة زيادة في النشاط التجاري والاقتصادي وستتاح المزيد من الفرص للشركات السعودية والتايلندية للقيام بالمزيد من النشاط الاقتصادي معاً والعمل في عدد من المجالات مثل: البتروكيماويات والطاقة والاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر».

وأشاد برؤية المملكة 2030، إذ وصفها بالطموحة التي جاءت بالوقت المناسب، مشيراً إلى جهود المملكة المبذولة في قضية التغير المناخي، والمبادرات التي تتبناها بهذا الخصوص، مبدياً رغبة القطاع الخاص التايلندي بالمشاركة مع القطاع الحكومي والخاص في المملكة لتحقيق الرؤية.