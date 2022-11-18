التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم (الجمعة)، ملك مملكة تايلند مها فجير الونجكورن برا كلاوتشاويو هوا، وذلك في قاعة العرش شاكري مها برسات.

ونقل ولي العهد لملك تايلند خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما أبدى ملك مملكة تايلند تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة السعودية التايلندية.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.