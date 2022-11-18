قام سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإسبانية مدريد عزام بن عبدالكريم القين بزيارة لجناح هيئة تطوير المدينة المنورة في معرض «إكسبو» المؤتمر العالمي للمدن الذكية في نسخته الـ11 بمدينة برشلونة الذي يقام من 15-17 نوفمبر 2022.



‪ واطلع على أقسام الجناح الذي اشتمل على وحدات عرض تشمل المسجد النبوي الشريف، واستراتيجية المدينة المنورة الذكية، ومنصة أبشر، ومنصة رسيل للمدن الذكية، ومنصة لبيه للاستشارات النفسية، والأكاديمية الطبية الافتراضية. واطلع على برامجه وأنشطته المتنوعة التي تعكس الصورة الزاهية للمملكة العربية السعودية.

وعبّر السفير القين عن اعتزازه بما رآه في الجناح من محتوى إبداعي ثري، قدّمه شباب وشابات الوطن المشاركون في الجناح، الذين نقلوا صورة مشرفة عن أبناء المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن هذه المشاركة تترجم ما وصلت له المملكة من نمو وازدهار في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبلادنا في هذا المحفل العالمي بروحها الشابة المتجددة والمتطلعة نحو مستقبل مزدهر للمنطقة وللعالم، وبمشاريعها الطموحة، ورؤيتها المُلهمة؛ رؤية السعودية 2030، التي صاغها ولي العهد، ليأخذ بلادنا نحو آفاق تنموية واسعة.

وعلى هامش الزيارة حضر السفير القين توقيع اتفاقيات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مع كل من رِسال لبرامج الولاء وشركة تكامل لحلول الأعمال وغتره للاستثمار الجريء. كما حضر عرضاً مرئياً عن شركة تكامل لحلول الأعمال.

يذكر أن المدينة المنورة أُدرجت في المؤشر العالمي للمدن الذكية IMD منذ العام الماضي 2021 وتصنيفها كثاني مدينة سعودية بعد الرياض والرابعة إقليمياً وفي المرتبة 72 عالمياً، متقدمة على عدد من المدن العالمية العريقة، كما أن المدينة المنورة هي المدينة العربية والآسيوية الوحيدة ضمن أول 10 مدن عالمية في التبني المبكر لمؤشرات المدن الذكية حسب معايير الأيزو الصادرة من المجلس العالمي لبيانات المدن.