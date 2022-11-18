التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم (الجمعة)، جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويره، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد الرسمي لسلطان بروناي