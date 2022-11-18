سمحت وزارة التعليم للطلاب والطالبات المتأخرين بدخول قاعات اختبار المواد التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1444هـ، الذي سينطلق يوم (الأحد) القادم على ألا تتجاوز مدة التأخير 15 دقيقة.

وأكدت الوزارة السماح للطالب الذي يتأخر بما لا يتجاوز 15 دقيقة بدخول الاختبار، ويؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار تتم معاملته وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة بحيث (يتم حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخر لسبب غير وجيه لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط والإشراف والمتابعة بالمدرسة)، كما لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار، ويحرر محضر تأخر طالب أكثر من (15) دقيقة «تكرار تأخر».